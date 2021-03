Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag brach in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Straße ein Feuer aus. Anwohner bemerkten gegen 15:00 Uhr den Brand und verständigten Polizei und Feuerwehr. In der betroffenen Wohnung befanden sich keine Personen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings wurde die Wohnung stark beschädigt. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher noch unklar. (JN)

