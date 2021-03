Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 5.000 Euro Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 34-jährige Frau aus Kindelbrück konnte am Freitag nicht von einem guten Start ins Wochenende sprechen. Über Nacht hatten sich Vandalen an der Stadtmauer an ihrem Auto ausgetobt. An dem VW Caddy waren die Reifen zerstochen und sämtliche Schieben eingeschlagen worden. Zu allem Ärger besprühten die Unbekannten das Auto auch noch mit Farbe. Der Schaden am VW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell