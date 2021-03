Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlängellinien

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife stoppte in der Nacht zu Samstag in Erfurt einen Fahrradfahrer. Gegen 02:15 Uhr waren die Beamten auf den 32-jährigen Mann aufmerksam geworden, weil er in Schlängellinien durch die Liebknechtstraße fuhr. Ein Alkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht der Beamten. Der Fahrradfahrer brachte es auf fast 2,1 Promille. Das Fahrrad musste stehen bleiben. Für den Mann endete die Nacht mit einer Blutentnahme und einer Strafanzeige. (JN)

