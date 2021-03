Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Mehrere Kellereinbrüche beschäftigten am Wochenende die Erfurter Polizei. Dabei hatten die Diebe offensichtlich alles mitgehen lassen, was nicht niet und nagelfest war. Insgesamt verschwanden vier Fahrräder. Darunter zwei Mountainbikes der Marken Fokus und Giant im Gesamtwert von 2.300 Euro sowie ein Lastenrad der Marke Long John im Wert von 4.500 Euro. Außerdem ließen die Diebe u.a. einen Pelzmantel, einen Wischmop, Schneeschuhe, eine Kettensäge, Hygieneartikel und Lebensmittel verschwinden. Betroffen waren Keller von Mehrfamilienhäuserin in der Albrechtstraße, am Nonnenrain, am Juri-Gagarin-Ring, in der Kasseler Straße, in der Sofioter Straße, am Julius-Leber-Ring und in der Martin-Niemöller-Straße. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell