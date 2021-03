Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten gesprengt

Erfurt (ots)

Ein Anwohner wurde am Samstagabend in der Schwerborner Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als er aus dem Fenster schaute, sah er zwei dunkel gekleidete Männer, die auf Fahrrädern in Richtung Grubenstraße flüchteten. Wie sich herausstellte, hatten die Unbekannten versucht einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Dies war ihnen allerdings nicht geglückt. Sie beschädigen ausschließlich das Gehäuse des Automaten. An Beute gelangten sie nicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden die Täter nicht aufgegriffen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. (JN)

