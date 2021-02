Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hilferufe aus Erfurter Wohnung

Erfurt (ots)

Am Sonntagmittag meldete sich eine aufgeregte Erfurter Bürgerin aus dem Erfurter Norden bei der Polizei. Auf Grund von Hintergrundgeräuschen während des Telefonats gingen die Beamten der Notrufzentrale von einer wilden Familienstreitigkeit aus. Bei der Prüfung des Sachverhalts stellte sich jedoch heraus, dass es ganz und gar nicht zum Streit gekommen war. Die Bürgerin war am Notruf so aufgeregt, da ihr der Kühlschrank aus der Wohnung entwendet wurde. Die über so viel Dreistigkeit staunenden Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell