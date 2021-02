Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen zwei Verkehrsunfälle verursacht

Erfurt (ots)

Ein 35jähriger Mann verursachte am Freitagabend mit einem Pkw Kia in Gebesee im Bereich der Erfurter Straße einen Verkehrsunfall und kollidierte mit einer Ampel, welche hierdurch beschädigt wurde. Zeugen des Unfalles hatten der Polizei berichtet, dass der Kia nach dem Unfall davongefahren sei. Außerdem konnten sie das Kennzeichen des Kias benennen. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug wenig später in Nöda im Gegenverkehr auf. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt fuhr der Mann über Mittelhausen bis in den Stadtbereich von Erfurt. Trotz Anhaltesignal des verfolgenden Polizeifahrzeuges hielt der Kia nicht an, überholte mit überhöhter Geschwindigkeit vorausfahrende Pkws und bei Gegenverkehr. Zu einem Zusammenstoß kam es hier glücklicherweise nicht. Im Bereich der Straße der Nationen in Erfurt verlor der Kiafahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Bordstein, woraufhin sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Bei der anschließenden Kontrolle des 35jährigen wurde festgestellt, dass der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügte und er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Anzeigen wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. (FR)

