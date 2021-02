Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreicher Polizeieinsatz in Erfurt

Erfurt (ots)

Für den heutigen Tag hatte das Bündnis "Thüringen steht zusammen" eine Demonstration mit 10.000 Teilnehmern auf dem Erfurter Domplatz angemeldet. Durch die Stadt Erfurt wurde die Versammlung verboten. Das Versammlungsverbot wurde seitens des Verwaltungsgerichts und Oberverwaltungsgerichts in Weimar bestätigt. Die Thüringer Polizei führte heute einen umfangreichen Polizeieinsatz durch, um das Versammlungsverbot durchzusetzen. In der Innenstadt und an den Zufahrtsstraßen von Erfurt wurden intensive Kontrollen durchgeführt. Vereinzelte Personengruppen versuchten zum Domplatz zu gelangen. Durch Kommunikation gelang es der Polizei, eine größere Gruppierung aus der Marktstraße friedlich zurückzudrängen. Insgesamt wurden am heutigen Tag 167 Personen kontrolliert, 103 Platzverweise ausgesprochen und eine Person in Gewahrsam genommen. Es wurden 39 Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und 13 Straftaten u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung aufgenommen. Resümierend kann die Thüringer Polizei auf einen erfolgreichen Einsatz zurückblicken. Die Thüringer Polizei bedankt sich bei den Anwohnern und seinen Gästen für das Verständnis bezüglich der heute erforderlichen Einschränkungen in der Erfurter Innenstadt. (JN)

