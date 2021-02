Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am 26.11.2020 in einem Discounter in Buttstädt eine Geldbörse gestohlen zu haben. Neben diversen persönlichen Dokumenten gelangte der Unbekannte auch an Bargeld, sowie eine EC-Karte. In der weiteren Folge wurden von dem Konto des Geschädigten mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben. Dem Mann entstand insgesamt ein Schaden von über 1000 EUR. Hinweise zu dem Mann nimmt die KPI Erfurt entgegen: 0361/574324602, K3.KPI.erfurt@polizei.thueringen.de, Vorgangsnummer: 0279568/2020. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell