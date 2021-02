Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturzbetrunken

Erfurt (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin verursachte gestern Mittag in Erfurt volltrunken einen Verkehrsunfall. Die Frau kam aus Richtung Steinplatz und kam in einer Linkskurve auf der Liebknechtstraße nach rechts von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und stieß gegen einen Baumschutzbügel. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass ihr Auto mit Totalschaden abgeschleppt werden musste, der Baumschutzbügel war komplett zerstört. Die Betrunkene blieb unverletzt, bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, ihr Führerschein sichergestellt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell