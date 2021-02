Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Datsche eingebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in ein Gartenhäuschen in Möbisburg ein. Die Diebe verschafften sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag Zutritt zu der Datsche. Es wurden nach ersten Erkenntnissen ein Kfz-Anhänger und diverse Werkzeuge gestohlen. Der Wert der Beute beträgt knapp 2000 EUR. (JS)

