Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Zeugen zu einem Vorfall der sich gestern Abend in der Eislebener Straße zugetragen hat, sucht die Erfurter Kriminalpolizei. Gegen 21.30 Uhr wurde am dortigen Skater Park ein Jugendlicher von einem alkoholisierten Unbekannten bedroht und in der weiteren Folge auch verletzt. Der Betrunkene schlug den 14-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und hielt ihm ein Messer an den Hals. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen ca. 25-Jährigen mit Glatze. Der ca. 180cm große Mann trug eine blaue Arbeitshose, ein graues Shirt und hatte einen blauen Verband an der rechten Hand. Hinweise nimmt die Erfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer: 0361/ 574324602 entgegen (Vorgangsnummer: 0043082/2021). (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell