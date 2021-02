Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Informationen zur verbotenen Versammlung am 27. Februar 2021 in Erfurt

Erfurt (ots)

Die für dem 27.02.2021 angemeldete Kundgebung von sog. "Querdenkern" auf dem Erfurter Domplatz wurde durch die Stadt Erfurt verboten. Der Versammlungsanmelder hat angekündigt, gegen die Verbotsverfügung rechtlich vorzugehen. Gemäß § 23 Versammlungsgesetz macht sich jeder strafbar, der öffentlich zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung aufruft. Neben einer Strafanzeige müssen die Betroffenen mit einem Kostenbescheid der Polizei rechnen. Personen, die an der untersagten Versammlung am 27.02.2021 in Erfurt teilnehmen, begehen gemäß § 29 I Nr. 1 Versammlungsgesetz eine Ordnungswidrigkeit. Die Polizei empfiehlt Durchreisenden und Erfurtern dringend, den Innenstadtbereich am 27.02.2021 weiträumig zu meiden. Es wird zu verstärkten Kontrollen und Absperrmaßnahmen in der Erfurter Innenstadt kommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell