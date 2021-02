Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerwünschter Schlafgast

Sömmerda (ots)

Wenig erfreut war ein Laubenpieper, als er gestern in seinem Kleingarten in Sömmerda nach dem Rechten sah. Der Datschenbesitzer musste feststellen, dass jemand in sein Gartenhäuschen eingebrochen war. Offenbar hatte es sich der Unbekannte in der Behausung gemütlich gemacht und sein Lager aufgeschlagen. Der Fremde hinterließ Konsumgegenstände für Betäubungsmittel und einen Schlafsack. Dafür ließ er Werkzeuge im Wert von 2000 EUR mitgehen. Außerdem beschädigte er ein Fenster. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. (JS)

