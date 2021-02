Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tor beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende machten sich Unbekannte in Weißensee am Tor einer Firma zu schaffen. Die Eindringlinge versuchten gewaltsam das Tor zum Lagergebäude zu öffnen, was ihnen glücklicherweise nicht gelang. Es entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Gestohlen wurde nichts. (JS)

