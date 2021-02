Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuer entzündet

Erfurt (ots)

In einem Parkhaus in der Innenstadt wurde gestern Abend offenbar ein Feuer gelegt. Im oberen Parkdeck kam es zu einem Brand. Durch die Feuerwehr konnte ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Das Feuer beschädigte eine Plexiglasscheibe und ein Regenschutz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Die Ermittlungen zu der Brandstiftung dauern noch an. (JS)

