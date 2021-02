Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Polizeibeamte

Erfurt (ots)

Aktuell werden wieder Erfurter Bürgerinnen und Bürger von falschen Polizeibeamten angerufen. Allein heute wurden der Erfurter Polizei 12 Fälle gemeldet. Die Masche war bisher nicht erfolgreich. Die Unbekannten geben sich am Telefon immer als Beamte der Kripo oder Schutzpolizei aus und befragen die Angerufenen nach Vermögenswerten und Wertgegenständen. Die Geschichte die sie dabei erzählen ist immer ähnlich. Angeblich haben sie im Wohngebiet/ in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen und bei der Durchsuchung der Personen Zettel mit Telefonnummern gefunden. Die auf dem Zettel aufgeführten Personen seien potentiell gefährdet, so dass man nun Geld und Sachwerte sicherstellen will. Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihre Vermögenswerte. Übergeben Sie fremden Personen nie Geld oder Sachwerte, wie Schmuck oder Münzen. Informieren Sie die Polizei unter den Ihnen bekannten Telefonnummern und erzählen Sie Verwandten und Bekannten von solchen Anrufen, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt.(JS)

