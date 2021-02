Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sichergestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Der Mieter eines Mehrfamilienhauses in Buttstädt informierte am Wochenende die Polizei darüber, dass Unbekannte eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit vor dem Haus angezündet hatten. Glücklicherweise richtete der selbstgebaute Brandsatz keinen größeren Schaden an, durch Brandrückstände kann man von einem Schaden von ca. 50 EUR ausgehen. Verletzt wurde niemand. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Der Gegenstand wurde sichergestellt und wird nun spurentechnisch untersucht. (JS)

