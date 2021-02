Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Süßes Versteck

Sömmerda (ots)

Einen 32-Jährigen kontrollierten Polizeibeamte Freitagnachmittag in Sömmerda. In einem kleinen Glas für Haselnusscreme wurden die Beamten fündig. Statt Schokoaufstrich befand sich in dem Glas Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. (JS)

