Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden in Erfurt bei Unfällen Autos beschädigt. Ein 33-jähriger Radfahrer stieß am Samstag gegen 16.30 Uhr am Jakob-Kaiser-Ring gegen einen abgeparkten Lkw. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 900 EUR geschätzt. Bereits am Freitag war ein E-Roller Fahrer in der Hohenwindenstraße aufgrund von Fahrbahnunebenheiten ins Schleudern geraten und gegen ein geparktes Auto gerutscht. Auch hier entstand lediglich Sachschaden, der 38-Jährige Verursacher blieb unverletzt. (JS)

