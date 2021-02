Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallzeugen gesucht

Erfurt-Linderbach (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in Erfurt-Linderbach zu zwei Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Lichtzeichenanlage in der Weimarischen Straße Ecke Azmannsdorfer Straße und entfernte sich unerkannt. Außerdem wurde durch einen ebenfalls unbekannten Fahrzeugführer ein Grundstückszaun in der Ortslage Linderbach beschädigt. Es ist nicht auszuschließen, dass beide Unfälle miteinander in Zusammenhang stehen und möglicherweise ein Lastkraftwagen beteiligt war. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Rufnummer 0361/74430 zu melden. (M.C.)

