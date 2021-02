Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Behindert

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Sömmerdaer Polizei wurde gestern darüber informiert, dass in Kölleda ein Passant andere Verkehrsteilnehmer belästigt. Der 38-Jährige setzte sich auf die Fahrbahn, pöbelte Fußgänger an und lief immer wieder auf die Straße, so dass Autofahrer genötigt wurden, anzuhalten. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes musste der Mann in eine Klinik eingewiesen werden. Zeugen die das ganze beobachtet haben, bzw. Selbst betroffen gewesen sind, werden gebeten sich bei der Sömmerdaer Polizei zu melden, Telefon: 03634/3360, Vorgangsnummer 0037971/2021.(JS)

