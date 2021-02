Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen gefahren

Erfurt (ots)

Eine Streifenbesatzung der Erfurter Polizei kontrollierte in der vergangenen Nacht, kurz nach Mitternacht, in der Weimarischen Straße einen Mercedes-Fahrer. Einen Führerschein konnte der 31-Jährige aushändigen, auch hatte er keinen Alkohol in der Atemluft. Dafür schlug bei dem Mann aber ein Drogentest positiv auf Amphetamine an. Der Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen veranlasst und Anzeige erstattet. (JN)

