LPI-EF: Wer kennt den Mann?

Erfurt (ots)

In der Erfurter Altstadt entwendete am 24.06.2020 ein unbekannter Mann in einer Drogerie Kosmetikprodukte verschiedener Marken im Wert von knapp 500 Euro. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Person oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0 oder -1156 bzw. per Mail: leiter-ed.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0156615/2020. (JN)

