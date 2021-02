Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garagen aufgebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch trieben Diebe in einem Garagenkomplex in der Camburger Straße von Erfurt ihr Unwesen. Insgesamt brachen sie vier Garagentüren auf. In einer Garage wurden die Täter fündig. Sie stahlen 16 Autoreifen, welche zum Teil auf Felgen aufgezogen waren. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. (JN)

