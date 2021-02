Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

Sömmerda (ots)

Einer Fußstreife der Polizei begegnete gestern Nacht in Sömmerda ein alter Bekannter. Der 40-jährige Mann hatte ein Fahrrad bei sich, welches die Beamten genauer in Augenschein nahmen. Offensichtlich hatte sich jemand viel Mühe gegeben, die Herkunft des Fahrrads zu verschleiern. Die Rahmennummer war zum Teil herausgeschliffen. Fragmente der Nummer waren allerdings noch erkennbar. Eine Recherche ergab, dass das orange/ graue Fahrrad der Marke Bulls erst vor drei Wochen in Sömmerda gestohlen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Damit zeigte sich der 40-Jährige nicht einverstanden. Er beleidigte die Beamten. Dafür kassierte er eine Strafanzeige. (JN)

