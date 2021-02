Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14:30 Uhr wollte eine 59-jährige Autofahrerin am Roßplatz in den Stadtgraben abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 15-jährigen Mopedfahrer, der auf der Samuel-Schröter-Straße in Richtung Lohstraße fuhr. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Er wurde vor Ort ambulant versorgt. Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten kam auch die Feuerwehr zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (JN)

