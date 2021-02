Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen

Erfurt (ots)

Heute Nacht wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Vilniuser Straße ein verwirrter Mann umher läuft. Der 42-Jährige klopfte gegen 01.30 Uhr an Fensterscheiben und starrte beim Eintreffen der Beamten Bäume an. Den Polizisten übergab er schließlich eine Tüte "Traubenzucker". Dieser entpuppte sich als Betäubungsmittel. Auch ein durchgeführter Drogenschnelltest bei dem Mann schlug positiv an. Die Drogen wurden sichergestellt, Anzeige wurde erstattet. (JS)

