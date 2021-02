Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schneelawinen in Erfurt

Erfurt (ots)

Aufgrund von Schneelawinen mussten heute Polizei und Feuerwehr in Erfurt mehrfach ausrücken. So wurden u. a. in der Salinenstraße, der Neuwerkstraße, am Spielbergtor, in der Bahnhofstraße, der Ludwigstraße, am Dalbergsweg und der großen Ackerhofsgasse wurden mehrere Autos durch Eisschollen oder Schneemassen beschädigt, die von Dächern fielen. Parkplätze und Gehwege mussten gesperrt werden, um Passanten und Autofahrer vor weiteren Schneelawinen zu schützen. Die Polizei rät zur besonderen Vorsicht, egal ob als Fußgänger oder Verkehrsteilnehmer. (JN)

