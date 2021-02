Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Personen?

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei fahndet öffentlich nach den abgebildeten Männern. Sie stehen im Verdacht, am 01.02.2020 in einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt Parfüm im Wert von über 700 Euro gestohlen zu haben. Hinweise zu den beiden Männern nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0 oder -1156 bzw. per Mail: leiter-ed.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0051390/2020 entgegen. (JN)

