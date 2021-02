Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alter Bekannter

Landkreis Sömmerda (ots)

In Ringleben wurde gestern Morgen ein 51-jähriger Autofahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war kein Unbekannter. Erst letzte Woche hatte er gemeinsam mit einem Kompagnon in Landkreis Sömmerda Kohlen gestohlen und war ohne Führerschein unterwegs gewesen. Jetzt wurde erneut Anzeige gegen den Wiederholungstäter erstattet. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wird auch wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln gegen den Mann ermittelt. Der durchgeführte Drogenschnelltest schlug positiv an. (JS)

