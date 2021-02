Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer nicht hören will muss fühlen

Sömmerda (ots)

Mehrere Anwohner wurden gestern Abend in ihrer nächtlichen Ruhe in Sömmerda gestört. Ein Nachbar hatte die Musik laut aufgedreht und dachte gar nicht daran sie leiser zu drehen. Polizeibeamte ermahnten den 59-jährigen Mann zur Ruhe. Er zeigte sich zunächst einsichtig. Kurze Zeit später beschallte er wieder die Nachbarschaft. Nachdem die Polizei mehrere Male anrücken musste, sollte die Musikanlage sichergestellt werden. Der betrunkene Mann wurde aggressiv und drohte mit weiterem Lärm. Der Unruhestifter verbrachte zur Freude der müden Nachbarn den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. (JN)

