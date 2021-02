Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto aufgebrochen

Erfurt (ots)

Ein Dieb machte sich gestern in einem Parkhaus in Erfurt-Melchendorf zu schaffen. Ein 37-jähriger Mann hatte Mittag seinen VW dort geparkt. Als er am Abend zu seinem Wagen zurückkehrte, war die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Ein Unbekannter hatte einen Rucksack mit Bekleidung im Wert von mehreren hundert Euro aus dem VW gestohlen. (JN)

