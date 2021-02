Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebstahl verhindert

Erfurt (ots)

Gestern Morgen wurde ein Mann am Erfurter Herrenberg stutzig. Er beobachtete einen Fremden, der sich an einem VW Caddy zu schaffen machte. Der Mann zögerte nicht lange und sprach den Unbekannten an. Dieser berichtete, das Auto im Auftrag eines Autohauses abzuholen. Da dem Mann die Sache trotzdem merkwürdig vorkam, verständigte er die Polizei. Tatsächlich hatte der 41-Jährige versucht das Auto zu stehlen. Er saß im Wagen und hatte bereits die Innenverkleidung abgebaut um das Auto kurzzuschließen. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Nacht verbrachte er in der Zelle. Die Staatsanwaltschaft entscheidet heute, wie es mit dem Mann weitergeht. (JN)

