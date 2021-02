Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos aufgebrochen

Erfurt (ots)

Diebe trieben in der Nacht von Freitag zu Samstag ihr Unwesen im Süden der Stadt. Insgesamt schlugen die Langfinger von vier Fahrzeugen die Scheiben ein. In der Reichartstraße, der Eobanstraße und der Elisabethstraße machten sich die Unbekannten an den parkenden Autos zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Diebe an Bargeld und Zigaretten. Der entstandene Schaden ist deutlich höher als der Wert der Beute. Er liegt bei knapp 3.000 Euro. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell