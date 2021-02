Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksamer Nachbar bewies einen lebensrettenden Riecher

Erfurt (ots)

Am Samstagvormittag teilte ein Bewohner im Erfurter Norden mit, dass er bei seinem Nachbarn die Tür auftreten musste. Er konnte zuvor einen leichten Brandgeruch wahrnehmen und begab sich in den Hausflur, wo er dann auch schon die verrauchte Wohnung seines Nachbarn feststellte. Ohne zu zögern öffnete er die Wohnungstür und konnte einen Mann in hilfloser Lage auffinden. Wie die Polizei später feststellte, war diesem das Essen angebrannt. Er stand unter erheblichen Alkoholeinfluss. Der 51-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht und kann nun seinem Nachbarn das Leben verdanken. (MK)

