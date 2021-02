Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mein Partner mit der kalten Tatze

Erfurt (ots)

Am späten Samstagabend erreichte die Erfurter Polizei die Mitteilung einer Taxifahrerin, welche am Roten Berg einen freilaufenden Schäferhund feststellte. Da der Hund immer wieder auf die Fahrbahn lief und auch keine verantwortliche Person im Nahbereich angetroffen werden konnte, wurde das Tier durch die eingesetzten Beamten eingefangen und anschließend ins Tierheim verbracht, wo es hoffentlich zeitnah wieder an seine Besitzer übergeben werden kann. Bei der Fahrt zum Tierheim glänzte der Rüde durch hervorragende Manieren, insofern eine mögliche Karriere als zukünftiger Diensthund durchaus in Aussicht stehen könnte. (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell