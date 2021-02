Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beinahezusammenstoß auf der B 176

Andisleben (ots)

Der Polizei Sömmerda wurde am Samstag bekannt, dass es gegen 10:45 Uhr fast zu einem folgenschweren Unfall auf der B 176 zwischen Dachwig und Andisleben gekommen war. Der Fahrer eines Fordtransporters, welcher in Richtung Andisleben unterwegs war, hatte trotz Überholverbot und nahem Gegenverkehr ein Fahrzeug überholt. Um dem Fordtransporter ein schadloses Wiedereinscheren zu ermöglichen bremste der Überholte stark ab, wodurch ein Frontalzusammenstoß vermieden wurde. Das Kennzeichen des Fordtransporters welcher in Richtung Nordhausen davon fuhr, konnte mittlerweile bekannt gemacht werden. Personen die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere die oder der Fahrer/in im Gegenverkehr, möchten sich bitte bei der PI Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/3360 melden. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell