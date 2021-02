Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Warnung vor Anrufen

Erfurt und LK Sömmerda (ots)

Aktuell mehren sich wieder betrügerische Anrufe im Bereich der LPI Erfurt. Die Betrüger stellten ein Gewinn in Aussicht und forderten die Angerufenen auf, Gutscheinkarten von Online Händlern im Wert von über 1000 EUR zu kaufen. In einem anderen Fall wurde der typische "Enkeltrick" vorgegaukelt und ein Verkehrsunfall vorgetäuscht. Die Opfer sollten 10 000 EUR für den vermeintlichen Schaden des Enkels bezahlen. Glücklicherweise fiel bisher niemand auf die Maschen herein, die Polizei warnt erneut vor den betrügerischen Anrufen. (JS)

