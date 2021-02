Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

In Zusammenarbeit mit der Thüringer Bereitschaftspolizei vollstreckten Erfurter Polizeibeamte gestern mehrere Haftbefehle im Stadtgebiet von Erfurt. Drei Männern blieben die schwedischen Gardinen erspart, sie schafften es die geforderten Geldbeträge aufzutreiben. So zahlte beispielsweise ein 38-Jähriger gut 2000 EUR. Die anderen fünf Männer hatten weniger Glück, sie verbringen die nächsten Wochen und Monate in den unterschiedlichsten Justizvollzugsanstalten in Thüringen. (JS)

