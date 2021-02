Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Diebe drangen in der vergangenen Nacht in eine Bäckerei im Erfurter Süden ein. Dabei beschädigten sie eine Glasschiebetür und richteten so einen Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR an. Ob die Diebe an Bargeld gelangten ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dazu dauern noch an. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell