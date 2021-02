Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefontrickbetrüger

Erfurt (ots)

Gestern Mittag betrat eine 64-jährige Frau einen Tabakladen in Ilversgehofen. Sie beabsichtigte Google-Play Karten zu kaufen, um die Codes an eine unbekannte Person zu übermitteln. Die Mitarbeiterin wurde stutzig und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte hatten Betrüger der Frau einen Geldgewinn versprochen. Zur Begleichung von Transport-, Versicherungs- und Notarkosten sollte sie in Vorkasse gehen. Am Telefon hatte die 64-Jährige den Betrügern bereits die Codes von Gutscheinkarten im Wert von 4.000 Euro übermittelt. (JN)

