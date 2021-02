Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Feuerwehr

Erfurt (ots)

Die Feuerwehr hatte in den letzten Tagen aufgrund des starken Schneefalls reichlich zu tun. Umso ärgerlicher, wenn es Diebe auf die Helfer abgesehen haben. Gestern Vormittag stellten Reinigungskräfte fest, dass in das Feuerwehrgerätehaus in Ilversgehofen eingebrochen wurde. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Schränke und Fahrzeuge. Am Ende verließen die Diebe die Feuerwehr mit Hohlstrahlrohren und einem passenden Aufsatz im Wert von knapp 1.500 Euro. Was die Unbekannten damit anstellen wollen ist fraglich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (JN)

