Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wieder Briefkästen aufgebrochen

Erfurt (ots)

Erneut zeigten Mieter eines Mehrfamilienhauses am Roten Berg gestern bei der Polizei an, dass sich Unbekannte an ihren Briefkästen zu schaffen gemacht haben. Nach ersten Erkenntnissen wurden elf Briefkästen geknackt. Was genau gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell