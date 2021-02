Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots)

Unbekannte zerstachen in den letzten Tagen alle vier Reifen eines Autos in der Friedrich-Engels-Straße. Der Kia parkte seit Samstag in dem Bereich. Gestern bemerkte der Besitzer den Schaden. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, ist nicht bekannt. (JS)

