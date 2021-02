Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut auf Betrüger reingefallen

Erfurt (ots)

Erneut ist eine 92-jährige Frau in Erfurt auf Betrüger reingefallen. Bereits vor einer Woche sollte die Frau Gutscheinkarten erwerben, um einen angeblichen Geldgewinn auszulösen. Eine Verkäuferin hatte dies verhindert. (siehe Pressemeldung "Betrug verhindert" vom 04.02.2020). Am gestrigen Tag erschien die Rentnerin wieder in dem Supermarkt und wollte Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Die Verkäuferin erkannte die Frau wieder und verständigte die Polizei. Am Telefon hatten Betrüger der 92-Jährigen abermals einen Gewinn in Aussicht gestellt. (JN)

