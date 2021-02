Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Diebe brachen in Möbisburg-Rhoda in den Garten zweier Männer ein. Die Eigentümer bemerkten den Vorfall am Freitag. Die Diebe hatten drei Türen aufgehebelt und massiv beschädigt. Außerdem zerschnitten sie die Hülle einer Jurte. In einer Scheune und angrenzenden Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Schränke. Der verursachte Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Diebe leer aus. (JN)

