Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Winterjacken gestohlen

Erfurt (ots)

Geschlossene Geschäfte hielten Frostbeulen nicht davon ab, am Freitag an Winterjacken zu gelangen. Angesichts der Wetterprognosen und der damit verbundenen frostigen Temperaturen musste es offensichtlich für Unbekannte schnell gehen. Sie brachen am Anger den Keller eines Bekleidungsgeschäftes auf und entwendeten vier Winterjacken im Gesamtwert von fast 240 Euro. (JN)

