Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ersthelfer gesucht

Erfurt - Kaffeetrichter (ots)

Am Sonntagnachmittag kam am Kaffeetrichter nahe des Stadtparks ein Radfahrer auf Grund akuter gesundheitlicher Probleme zu Fall und blieb auf dem Gehweg liegen. Ein zufällig anwesender Autofahrer bemerkte das, hielt an und leistete Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Leider fuhr der Ersthelfer anschließend weiter, ohne seinen Namen oder eine Telefonnummer anzugeben. Die Polizei benötigt allerdings noch seine Zeugenaussage, weshalb er gebeten wird, sich beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Rufnummer 0361/74430 zu melden. (M.C.)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell