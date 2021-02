Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl eines Mopeds

Kindelbrück (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht vom 05.02.2021 zum 06.02.2021 in einen Garten in Kindelbrück, am Mühlhof ein. Aus dem Grundstück wurde ein Mokick der Marke "Golden Bee" im Wert von 350 EUR entwendet. Der Sachschaden an der Gartentür wird auf 10 EUR geschätzt. (wo)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell